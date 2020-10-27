برفقة زوجها.. بسنت شوقي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة بسنت شوقي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت بسنت شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها من حفل مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجها الفنان محمد فراج، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن أخر أعمال بسنت شوقي هو مسلسل "لية لأ" ، الذي يدور حول"عليا" تقرر الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو أن تستقل بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، لتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.

ﺇﺧﺮاﺝ: مريم أبو عوف، ﺗﺄﻟﻴﻒ: مريم نعوم ، و يشارك في البطولة كلا من : أمينة خليل ، هالة صدقي ، هاني عادل ،شيرين رضا ، بسنت شوقي ، محمد الشرنوبي ،محسن محيي الدين .