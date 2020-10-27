وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة المولد النبوي الشريف

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء "، بمناسبة المولد النبوي الشريف.



جاء بها:بمناسبة قرب الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.



وأضافت البرقية، وفى ظلال هذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها قيم العطاء والإيثار والتضحية والفداء.. نؤكد على إيماننا الكامل وإدراكنا الواعى بعظم رسالتنا فى تحقيق الأمن للوطن والأمان للمواطنين.. فأرواحنا عطشى لنيل الشهادة.. لتحيا مصر فى عزة وكرامة.. وينعم كل مصرى بالإطمئنان على ماله وأولاده كريمًا فى ممارسة حقوقه وحرياته، وكل عــام وسيادتكــم بخــــير.