أستاذ علوم بحار: الإنسان ليس موجودا على "منيو" القروش

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عقب الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، على واقعة هجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مشيرا إلى أن مصر لم تسجل حادثة هجوم لسمكة قرش على المواطنين على طول سواحل البحر الأحمر حتى 2009.

وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن وقوع حوادث مهاجمة أسماك القرش على المواطنين ناتج عن وجود عامل بشري، موضحا أن المخزون السمكي في البحر الأحمر والذي يمثل تغذية للقروش أصبح ضعيف جدا نتيجة لعمليات الصيد الجائر.

وأوضح أن عدد حوادث مهاجمة أسماك القرش للمواطنين منذ 2009 وحتى الآن بلغت نحو 16 حادثة منهم 4 حوادث قاتلة، وجميعها ناتجة عن نقص التغذية، موضحا أن القرش عندما لا يحصل على تغذيته الكاملة، فأنه ينجذب لأي رائحة للغذاء، وعندما لا يجد الغذاء يصاب بحالة من العصبية، وبدأت القروش تهاجم المواطنين لاعتقادهم انه غذاء لهم.

واكد أن الإنسان ليس على قائمة الطعام للقروش، ولكنه يهاجمه لاعتقاده أنه طعام له، معلقا: "الإنسان مش على المنيو بتاع القروش".

