وزير الداخلية يهنئ رئيسا النواب والشيوخ بالمولد النبوي الشريف

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور على عبدالعال "رئيس مجلس النواب"، بمناسبة المولد النبوي الشريف.


جاء بها: يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجيًا من المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد.


وأضافت، إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار إستكمالًا للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء.. لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات.

واختتمت، حفظ الله مصر الكنانه ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عــام وسيادتكــم بخــــير.


كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ".

جاء بها: يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف وإنه لفأل حسن أن نُقرن هذا بأصدق الأمنيات بالتوفيق والسداد لمسيرتكم القانونية والدستورية المعطاءة فى رئاسة مجلس الشيوخ راجيًا من المولى عز وجل لمنظومة التشريع المصرى المزيد من التقدم والإرتقاء.

وأضافت، وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ركائز الحق والعدل والمساواة، لنؤكد على مواصلة رسالة الشرطة المصرية الأبية فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات، وكل عــام وسيادتكــم بخــــير.





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