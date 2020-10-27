وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيسعبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.



وجاء بها:فى ذكرى الأعياد تتهادى الأمنيات وأمام جليل عطاء سيادتكم يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعربَ عن مكنون الإعتزاز والتقدير مع خالص الدعاء لسيادتكم بدوام التوفيق والسداد.. وعن خالص التهانى بمناسبة المولد النبوى الشريف.





وأضافت البرقية، السيد الرئيس وبهذه المناسبة الغراء.. تعاهد هيئة الشرطة سيادتكم على الولاء والفداء.. جنودًا دفاعًا عن أمن الوطن أوفياء تزود فى سبيل إعلاء كلمة الحق وإرساء قيم العدل.. لتبقى مصر بقيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها.. نفحة سمو وإسعاد أودعها المولى بين العباد.



واختتمت، حفظكـم الله وسدد خطاكــم وجعل نصرتــه لكــم غالبـــة، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن حاضرة ونافذة، وكل عام وسيادتكم بخير.