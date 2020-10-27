حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:37 م
حسين زين
حسين زين
ميسون أبو الحسن
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تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

كما تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،والوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعًا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

وقال "زين" إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة مولد خير البشر، الإرادة القوية في وحدة وتماسك الصف، وضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية، وذلك فى مواجهة أعداء الوطن ومختلف التحديات، وأن نقتضى برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد في العمل والعطاء، لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.

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