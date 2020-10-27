حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف





كما تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،والوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعًا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.



