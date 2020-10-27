أيتن عامر تترك حيرة بين جمهورها عن أعمالها الجديدة

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تحرص الفنانة أيتن عامر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت أيتن عامر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها، تحدثت فيه أنها تحضر لجمهورها شيء جديد ومختلف عنها، وطالبت منهم أن يتوقعوا ماذا ستحضر لهم.



وكانت معظم توقعات الجمهور أن أيتن عامر تستعد لأغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن أيتن عامر تألقت فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.