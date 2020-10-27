وزيرة الصناعة تصدر قرارا بتشكيل الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة شريف الجبلي

اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.





وجاء نص القرار أن يتم تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري السوداني، برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات ورئيس مجلس ادارة شركة بولي سيرف للاسمدة والكيماويات، وعضوية كل من المهندس عمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، والمهندس محمد محسن شركة المقاولون العرب، والمهندسحسن عبد العليم شركة حلوان للاسمدة، والمهندس جون بشاي شركة الشرق للتجارة والصناعة، والدكتور رياض ارمانيوس شركة ايفافارما للادوية والمستلزمات الطبية، والسيد/ احمد جابر شركة يوميباك للطباعة والتغليف، والسيد شريف عابدين الشركة المصرية المتحدة للسكر صافولا، والدكتور أحمد عطية شركة هابي سويت للحلويات والشيكولاتة، والسيدشريف منير عبد النور وحدة النيل للحوم، والسيد علاء الوكيل شركة المنصور للتجارة والتوزيع سيكلام لمنتجات الالبان، والمهندس/ محمود ممدوح العربي شركة توشيبا العربي، والسيدخالد سعيد شركة انترناشيونال تكنولوجي جروب، والسيد محمد حربي شركة حربي وشريكه لدباغة وتصدير الجلود

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وفي هذا الاطار اوضحت جامع ان تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع دولة السودان الشقيقة على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء، حيث تضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسودان.

واشارت الى ان مجلس الأعمال المصري السوداني يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثماري