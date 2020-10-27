وزيرة الصناعة تصدر قرارا بتشكيل الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة شريف الجبلي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة
أحمد الشيخ
Advertisements

اصدرت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.


وجاء نص القرار أن يتم تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري السوداني، برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات ورئيس مجلس ادارة شركة بولي سيرف للاسمدة والكيماويات، وعضوية كل من المهندس عمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، والمهندس محمد محسن شركة المقاولون العرب، والمهندسحسن عبد العليم شركة حلوان للاسمدة، والمهندس جون بشاي شركة الشرق للتجارة والصناعة، والدكتور رياض ارمانيوس شركة ايفافارما للادوية والمستلزمات الطبية، والسيد/ احمد جابر شركة يوميباك للطباعة والتغليف، والسيد شريف عابدين الشركة المصرية المتحدة للسكر صافولا، والدكتور أحمد عطية شركة هابي سويت للحلويات والشيكولاتة، والسيدشريف منير عبد النور وحدة النيل للحوم، والسيد علاء الوكيل شركة المنصور للتجارة والتوزيع سيكلام لمنتجات الالبان، والمهندس/ محمود ممدوح العربي شركة توشيبا العربي، والسيدخالد سعيد شركة انترناشيونال تكنولوجي جروب، والسيد محمد حربي شركة حربي وشريكه لدباغة وتصدير الجلود

 

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

 

وفي هذا الاطار اوضحت جامع ان تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع دولة السودان الشقيقة على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء، حيث تضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسودان.

 

واشارت الى ان مجلس الأعمال المصري السوداني يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثماري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصناعة مجلس الاعمال المصري السوداني

أخبار تهمك

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

أحدهما تعرض لإصابة قوية.. رضا عبد العال يكشف عن أفضل لاعبين في الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء

منذ ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 23 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"التجارة والصناعة" تدرس تنفيذ مشروعات مصرية سودانية مشتركة بالبلدين

وزير الصناعة يقرر إعادة مجلس الأعمال المصري الإماراتى

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى – الصربى

جلسي الأعمال المصري الماليزي والاندونيسي يبدأ بعثاته التجارية والاستثمارية لدول شرق آسيا

وزير التجارة الإندونيسي يجتمع بالبعثة التجارية لمجلسي الأعمال المصري الماليزي

وزير التجارة يصدر قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري المكسيكي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

09:12 ص

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

10:23 ص

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه