حسام البدري يقرر ضم رمضان صبحي لمعسكر المنتخب المقبل

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز، لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك في إطار استعداداته لمباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021.









وعقد البدري جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، اتفق خلالها الثنائي على انضمام خماسي المنتخب الاولمبي مصطفي محمد ورمضان صبحي وأكرم توفيق وأحمد ابو الفتوح وطاهر محمد طاهر لتدريبات المنتخب الأول في معسكره المفتوح القادم علي أن يكون هناك تقييم للموقف قبل إعلان قائمة المنتخب الوطني النهائية استعداداً لمواجهة توجو.









وأكد غريب خلال الاجتماع على أن جميع المنتخبات الوطنية تدعم الفراعنة في معسكرهم القادم لتجاوز عقبة توجو والتأهل للأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.









وشدد شوقي غريب على أن المرحلة القادمة تتطلب كثرة الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة من المنتخبات على كافة المستويات.









وينطلق معسكر المنتخب الاولمبي المفتوح أول نوفمبر استعدادا لأداء مباراتين وديتين أحداهما مع المنتخب البرازيلي يوم السادس عشر من نوفمبر بإستاد الجوهرة بالسعودية، وتكون المباراة الثانية يوم الثالث عشر من نوفمبر الجاري.









ويذكر أن يستعد منتخب مصر الأولي لمباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا والمحدد لهما يومي 14، 17 نوفمبر المقبل.