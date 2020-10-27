الإسكندرية تخصص خط ساخن لتواصل أولياء الأمور حول كورونا

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أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص خط ساخن، لإستقبال شكاوي وإستفسارات أولياء الأمور عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع بداية العام الدراسي.



وقالت المحافظة في بيان لها، أنه مع بداية عودة المدارس تواردت العديد من الاستفسارات عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وتابعت أنه تم تخصيص الرقم ١٥٣٩٩ على مدار ٢٤ ساعة للتواصل مع عدد من الأطباء المدربين لاستقبال إستفسارات أولياء الأمور بغرفة عمليات المحافظة، من أجل حماية الأطفال أثناء تواجدهم بالمدارس.



على جانب اخر، بعث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولي _عز وجل_ أن يعيد تلك المناسبة علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.



وقدم المحافظ خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق.



وأكد أن علينا جميعا الإقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار والابتعاد عن التطرف.

