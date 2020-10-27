رابطة المحترفين الإماراتية تدرس عودة الجماهير إلى المدرجات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
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أعلن وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، عن أنهم يدرسون مقترحاً بعودة الجماهير إلى المدرجات خلال الفترة المقبلة.


وذكر الحوسني في تصريحات لصحيفة البيان، اليوم الثلاثاء، أن الرابطة انتهت من دراسة المقترح وقامت برفعه للجهات المختصة من أجل اتخاذ قرار فيه.


وأوضح: "الدراسة شملت العديد من السيناريوهات، منها السماح بعودة جزئية أو فتح المدرجات بحضور كامل للجماهير، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي ينص عليها البروتوكول الصحي، والتأكيد على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي".


وأكد الحوسني أن السبب وراء تفكير الرابطة في مقترح عودة الجماهير، هو الإثارة التي حظيت بها المرحلتين الأولى والثانية من دوري الخليج العربي.


وأشاد الحوسني بانطلاقة الموسم الجديد، إذ أكد أن الأندية استعدت بشكل جيد بعد غياب طويل منذ شهر مارس (آذار) الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

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