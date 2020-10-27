نمو ارباح الشركات الصينية 10% في سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات من المصلحة الوطنية للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين بلغ 646.43 مليار يوان (حوالي 96.5 مليار دولار أمريكي) في سبتمبر، بزيادة 10.1 في المائة على أساس سنوي.

وتقلص النمو بمقدار 9 نقاط مئوية عن أغسطس الماضي.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفضت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 4.37 تريليون يوان، لتتقلص نقطتين مئويتين عن الفترة من يناير إلى أغسطس.

على وجه التحديد، انخفضت أرباح الشركات الصناعية التي تديرها الدولة بنسبة 14.3 في المائة عن العام السابق إلى 1.13 تريليون يوان، بينما تقلصت أرباح الشركات الخاصة بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي إلى 1.27 تريليون يوان.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى، تراجعت أرباح صناعة التعدين بنسبة 37.2 في المائة، بينما عكست أرباح الصناعة التحويلية الاتجاه الهبوطي بزيادة 1.1 في المائة.

وارتفعت الأرباح لـ21 من 41 قطاعا صناعيا شملها المسح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهدت 20 قطاعا تراجعا في أرباحها، وفقا للمصلحة الوطنية للإحصاء. وتشير الشركات الصناعية الرئيسية إلى الشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان على الأقل