هازارد خارج تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مونشنجلادباخ

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
هازارد
هازارد
الفجر الرياضي
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يلعب فريق ريال مدريد الإسباني مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وغاب إيدين هازارد عن التشكيل الأساسي لريال مدريد لأول مرة هذا الموسم، عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها في الساق اليمنى.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، لن يدفع بهازارد في التشكيلة الأساسية للفريق بالمباراة.

 

وجاءت التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وفقا للصحيفة كالآتي:

 

حراسة المرمى: كورتوا.

 

الدفاع: ميندي - راموس - فاران - فاسكيز.

 

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي.

 

الهجوم: فينيسيوس – كريم بنزيما.

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