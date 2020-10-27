تعليم الإسكندرية تعقد إجتماعاً مع مجلس آباء وأمناء ومعلمين المديرية لبحث مشكلات المدارس (صور)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عقد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمجلس آباء وأمناء ومعلمين المديرية، وذلك بحضور المهندس أحمد كمال رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين على مستوى الجمهورية.


وتناول الاجتماع عددومن المحاور أهمها: "مناقشة أهم المشكلات الواردة من الإدارات التعليمية، أعمال الصيانة بالمدارس وماتم انجازه، مجموعات التقوية وتفعيلها بجميع مدارس الاسكندرية، فحص ومناقشة الطلبات الواردة من أولياء أمور طلاب مدارس
التعليم الفنى وحل المتاح منها وفق القواعد والقوانين".

من جانبه قدم المهندس أحمد كمال درع مجلس امناء إدارة جنوب الجيزة ل يوسف الديب تقديرًا لدوره الرائد فى دعم العملية التعليمية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس آباء وأمناء ومعلمين المديرية ورؤساء المجلس على مستوى الإدارات التعليمية، إيمان عبد الفتاح موجه عام التربية الإجتماعية.
تعليم الإسكندرية تعقد إجتماعاً مع مجلس آباء وأمناء ومعلمين المديرية لبحث مشكلات المدارس (صور)
تعليم الإسكندرية تعقد إجتماعاً مع مجلس آباء وأمناء ومعلمين المديرية لبحث مشكلات المدارس (صور)
تعليم الإسكندرية تعقد إجتماعاً مع مجلس آباء وأمناء ومعلمين المديرية لبحث مشكلات المدارس (صور)
تعليم الإسكندرية تعقد إجتماعاً مع مجلس آباء وأمناء ومعلمين المديرية لبحث مشكلات المدارس (صور)
تعليم الإسكندرية تعقد إجتماعاً مع مجلس آباء وأمناء ومعلمين المديرية لبحث مشكلات المدارس (صور)
تعليم الإسكندرية تعقد إجتماعاً مع مجلس آباء وأمناء ومعلمين المديرية لبحث مشكلات المدارس (صور)

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