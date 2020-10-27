قطاع الأعمال: بيع 1884 قنطار للقطاع الخاص ضمن منظومة تجارة القطن الجديدة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
القطن المصري
القطن المصري
أحمد الشيخ
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في إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لمستجدات العمل بمنظومة تجارة  القطن الجديدة، والمطبقة في 4 محافظات  للموسم الحالي، 2020-2021، فقد فازت 4 شركات من القطاع الخاص في أحدث مزادات القطن بالشرقية والبحيرة.


وتمت ترسية المزاد على شركات (أبو مضاوي، المجد، ألكان، هيدرو فودز)، حيث بلغت كميات  القطن المباعة في المزاد نحو 1884 قنطارا بمتوسط سعر حوالي 2150 جنيها للقنطار، وذلك بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافي

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