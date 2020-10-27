اختطاف مواطن أمريكي جنوبي النيجر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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أعلنت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، خطف مواطن أمريكي جنوبي النيجر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها على علم بالتقارير عن احتجاز مواطن أمريكي في إيران منذ أكثر من 6 أشهر، وسط توتر متصاعد بين البلدين، بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

 

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مايكل آر.وايت (46 عاما)، الذي يخدم منذ فترة طويلة في البحرية الأمريكية، جرى احتجازه أثناء زيارته لإيران ثم سجنه منذ يوليو/تموز بتهم غير محددة.

 

وقالت والدته جويان وايت لصحيفة نيويورك تايمز إن ابنها زار إيران "خمس أو ست مرات" للقاء صديقته الإيرانية، وحجز تذكرة عودة من إيران في 27 يوليو لكنه لم يعد.

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