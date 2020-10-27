رئيس جامعة عين شمس يستقبل طلاب كلية التجارة الحاصلين على منحة مؤسسة ساويرس

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استقبل الأستاذ الدكتور محمود المتنيي، رئيس جامعة عين شمس، طلاب كلية التجارة الحاصلين علي منحة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لقضاء عام دراسي كامل بجامعة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر جامعة عين شمس بقصر الزعفران.



جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة. الأستاذة الدكتورة هيام وهبة، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، والمنسق العام للاتفاقية، الأستاذة الدكتورة دينا راشد مساعد العميد بجامعة شيكاجو للشراكات الدولية والمرشدة الأكاديمية الخاصة بطلاب المنحة في جامعة شيكاجو والأستاذة ميس أبو حجاب مدير قطاع التعليم والمنح الدراسية بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.



حيث أشاد ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة بالمستوي المتميز للطلاب وما حققوه من نجاحات وإنجازات متميزة بجامعة شيكاجو المرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تصنف ضمن أفضل الجامعات بالعالم وأكثرها تنافسية، كما قدم سيادته الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية علي مبادرتها التي تهدف الي رفع مستوي الطلاب المصريين واعطائهم الفرصة لاستكمال تعليمهم في افضل الجامعات العالمية من اجل ان يعودوا لوطنهم ويساهموا في النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر.



كما اشاد ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمستوي المتميز الذي ظهر به طلاب برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية بكلية التجارة جامعة عين شمس والذي يرجع الي ما تلقوه من علم حديث ومتطور علي ايدي اساتذتهم، الأمر الذي جعل مؤسسة ساويرس تختارهم لهذه المنحة، مما يثبت جودة التعليم الجامعي في مصر وجامعة عين شمس، كما حث الطلاب علي رد الجميل لوطنهم عقب تخرجهم بعد حصولهم علي ذلك المستوي الراقي من التعليم.



ومن جانبه حث ا. د محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مؤسسة ساويرس علي زيادة المنح المقدمة لجامعة عين شمس، بحث امكانية ان تمتد هذه المنح لتشمل طلاب الدراسات العليا من الهيئة المعاونة.



واشار ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة ان هذه المنحة تأتي علي خلفية بروتوكول التعاون الذي ابرم بين كل من جامعة شيكاغو وجامعة عين شمس فى مجالات البحوث والتعليم ؛ مضيفا ان هذا التعاون يأتي ضمن برنامج " ساويرس" لتقديم منح دراسية لطلاب الكلية للدراسة بجامعة شيكاغو لمدة عام كامل في مجال التمويل والاقتصاد والتي يمكن ان تمتد لمرحلة الدراسات العليا، مشيرا انه قد تم قبول هؤلاء الطلاب الاربعة والذين انهوا الفرقة الثالثة بمرحلة الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية للحصول على هذه المنحة والسفر لاستكمال دراسة السنة الرابعة في جامعة شيكاجو الامريكية.



واوضحت ا. د هيام وهبة انه طبقًا للبنود التي تم الاتفاق عليها، فقد تم ترشيح 15 طالب يمثلوا أوائل الدارسين بكلية التجارة من تخصصات الأسواق المالية والاقتصاد والمحاسبة والتمويل للحصول على المنحة الدراسية بجامعة شيكاغو، حيث خضعوا لعدد من الاختبارات والمقابلات الشخصية وكذلك تقديم شهادة مستوى في اللغة الإنجليزية، والتي أسفرت عن قبول اربعة طلاب علما بأنه كان المطلوب طالب واحد وبحد أقصى طالبين ومن المقرر أن يقوم الطلاب الأربعة بدراسة عدد ١٢ مقرر علمي تعادل مقررات الفرقة الرابعة فى تخصص التمويل والاقتصاد، علمًا بأنه هذه المنحة سوف تتيح لهؤلاء الطلاب دراسة بعض المقررات على مستوي الدراسات العليا، بالإضافة إلى الدخول فى برامج تدريبية داخل الجامعة وخارجها



ومن جانبها اشادت الدكتورة دينا راشد مساعد العميد بجامعة شيكاجو للشراكات الدولية والمرشدة الأكاديمية لطلاب المنحة بالمستوي الأكاديمي للطلاب وادائهم، مشيرة ايضا الي اشادة اساتذة جامعة شيكاجو بالمستوي المتميز لطلاب جامعة عين شمس وحسن تصرفهم.



شهد اللقاء استعراض ثمار التعاون المتميز بين جامعة عين شمس وجامعة شيكاجو ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والذي اثمر عن إرسال أربعة طلاب متفوقين من كلية التجارة إلي جامعة شيكاجو أثناء العام الجامعي 2019-2020 كطلاب زائرين. واوضح طلاب كلية التجارة المشاركين بالمنحة ( مايكل ممدوح، مايكل يسي، إيمان فرحات، علا هشام ) تجربتهم الدراسية بجامعة شيكاجو ومدي الاستفادة علي المستوي الأكاديمي والشخصي من خبرات صقلت مهاراتهم الأكاديمية والمهنية.



جدير بالذكر أن جامعة شيكاغو مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، ويلتحق بها حاليًا أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في كليات وبرامج متعددة في مختلف مجالات الفنون والعلوم وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات المختلفة.