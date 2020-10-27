حمو بيكا يعتذر لجمهوره بعد ارتدائه تيشيرت مرسوم عليه عبارة خادشة للحياء





كتب حمو بيكا: "جمهور وأخوات حمو بيكا أحب أوضح إن الصورة اللى نزلت على الإنستجرام إمبارح مكنتش أقصد بيها أى حاجة نهائي والتي شيرت جايلي من سنة هدية ومتصور بيه قبل كده تحت في الإنستا بحبكم إخواتي، ياريت تفهمو بقا مش كل ما أنزل صورة تفهموني غلط".







وفي سياق آخر، طرح حمو بيكا مؤخرًا مهرجان "باتون ساليه بالسمسم هات"، والمهرجان من كلمات كاستلو، وتوزيع فيجو الدخلاوي و مصطفى السيسي، ديزاين و مونتاج عبدالله باندا.

حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على الاعتذار لجمهوره بعد ارتدائه تيشيرت رُسِمَ عليه علامة خادشة للحياء، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".