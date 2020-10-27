الطالع الفلكي الثّلاثَاء 27/10/2020..مَهَارَة التَّوْفِير!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَل فى العاشرة و 44 دقيقة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الحادية عشرة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 17 بَابَه قبطى ، 27 تِشْرين أوَّل رُومى ، 10 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -طب مَنَخُدْهَا من الفيلم اللى فات بدل مانكسّرها كل مرّة ، هِيّا إيه زيادة تكاليف؟ (توفيق الدّقن من فيلم سفّاح النّسَاء-1970)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل للميزان - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج العذراء لبرج الميزان فى الثالثة و41 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الأربعاء ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للعقرب فى الثالثة و 41 دقيقة عصر 21 نوفمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العقرب.(تنتقل للقوس فى 21 نوفمبر)

(عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 1 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى الميزان. (تنتقل للعقرب 21 نوفمبر)

(القمر) ------ فى الحُوت.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





الزّهرة تحكم بُرجين (الميزان ، الثور) وخلال تواجد الزّهرة فى بيتها/برجها بإمكاننا توقّع أن يكون بؤرة تفكيرنا المُتع الحسيّة من طعام وشراب وجنس ولاعيب طالما بالحلال ،إرتفاع مهارة التدبير والتوفير وإدارة القرش /الموارد المُتاحة لتوظيفها فى السلع الضرورية ولامانع من الفِصَال/التفاوض مع الباعة للوصول لأفضل سعر مُناسب للطرفين ، تدويرالأغراض القديمة لاستعمال جديد نافع ومُفيد بدلاً عن التخلص منها فى القمامة ،المنزل مملكة المرأة والنزول على رأيها ليس عيباً لكنه من شهامة الرّجال وهذا الأمر ينسحب على أسلوب الأداء للواجبات الزوجيّة ،الزهرة /الفتيات هُنّ الأكثر ذوقاً فى تزيين ديكورات المنزل/ مملكتها وهذا طبيعى لأنه المكان الذى نقضى فيه سنوات عمرنا وبالضرورة أن يكون مُريحاً لكن الأجدى أن تكون النفقات للضرورة من طعام ونفقات مدرسية وأدوية ثم تليها الديكورات والملابس والعطور ، بمشيئة الله تعالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: المنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداء فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.





برج الثور: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الجوزاء: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق ، لكن لايعنى أن تُعطى الأمان للجميع.





برج السّرطان: رغبة فى رعاية كل من حولك كالفقراء والأيتام ،الحيوانات والطيور،لا تنسَ تلك الرعاية لشيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الأسد: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج العذراء: ا تتبرّع باستلام أعمال جديدة بل تمسك بإنهاء الأعمال التى بيدك أولاً واحرص أن تنهيها بكفاءة، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الميزان: برجك يرمز للموازنة بين الكرم والحرص، العقل والقلب ، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة ، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.





برج العقرب: على غير المعتاد قد يجدك البعض مُدققاً للحسابات فى نفقاتك ، هذا أفضل لتوفير ما يُمكن توفيره ، القرش الأبيض.





برج القوس: العاطفة تخمد أما آثار العقل والمنطق فتدوم لفترة أطول، إفحص وضعك المالى بعناية وتمسك بجدول مصاريفك حتى لاتقع بضائقة مالية.





برج الجدى: الإحتمالات لمقابلتك لنصابين بياعين كلام واردة،ليس كل ما يلمع ذهباً ،هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البذلات اللامعة.





برج الدّلو: النقود ليست بهذه الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمّل نفسك فوق طاقتها لكن على الأقل بإمكانك حل جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غيركلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك،يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.



