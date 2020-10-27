مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور تطلق مبادرة للكشف المبكر عن أمراض أورام الثدي

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تبدأ مستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور برئاسة الدكتور شريف محسن حملة للكشف المجاني علي المرأة علي مرض سرطان الثدي وذلك بمناسبة أن شهر أكتوبر هو الشهر العالمى للتوعية بسرطان الثدى، وضمن مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة.









في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، وبرعاية الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية





وأشار الدكتور شريف محسن أن المبادرة تهدف للكشف والتوعية بمرض سرطان الثدي علي المرأة ويتم إجراء العمليات مجانًا لمن يحتاج بمستشفيات جامعة عين شمس، كما تضم المبادرة الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية الصحيحة.



وفي ذات السياق أكد الدكتورشريف محسن أنه بدءًا من شهر نوفمبر تبدأ عيادات الباطنة والأطفال والامراض الصدرية بمستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور في إستقبال الحالات وذلك بعد 6 أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا وتحول المستشفي إلي مستشفي عزل وذلك بالإضافة لعيادة الأمراض المعدية والمتوطنة والتي تم تدشينها والعمل بها من شهر سبتمبر لافتًا أن المستشفي ما زالت تقوم بدورها كاملًا لاستقبال أي حالات إشتباه أو إصابة بفيروس كوفيد ١٩ مع تحدي كافة الظروف للقيام بالدور المجتمعي اللازم وضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد دون التقصير في تقديم كافة الخدمات الطبية.مستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور تطلق مبادرة للكشف المبكر عن أمراض أورام الثدي



تبدأ مستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور برئاسة الدكتور شريف محسن حملة للكشف المجاني علي المرأة علي مرض سرطان الثدي وذلك بمناسبة أن شهر أكتوبر هو الشهر العالمى للتوعية بسرطان الثدى، وضمن مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة.









في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، وبرعاية الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية





وأشار الدكتور شريف محسن أن المبادرة تهدف للكشف والتوعية بمرض سرطان الثدي علي المرأة ويتم إجراء العمليات مجانًا لمن يحتاج بمستشفيات جامعة عين شمس، كما تضم المبادرة الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية الصحيحة.



وفي ذات السياق أكد الدكتورشريف محسن أنه بدءًا من شهر نوفمبر تبدأ عيادات الباطنة والأطفال والامراض الصدرية بمستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور في إستقبال الحالات وذلك بعد 6 أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا وتحول المستشفي إلي مستشفي عزل وذلك بالإضافة لعيادة الأمراض المعدية والمتوطنة والتي تم تدشينها والعمل بها من شهر سبتمبر لافتًا أن المستشفي ما زالت تقوم بدورها كاملًا لاستقبال أي حالات إشتباه أو إصابة بفيروس كوفيد ١٩ مع تحدي كافة الظروف للقيام بالدور المجتمعي اللازم وضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد دون التقصير في تقديم كافة الخدمات الطبية.