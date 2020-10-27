تحديث جديد لـ"يوتيوب" على نظامي Android و iOS يوفر العديد من الميزات والتحسينات





تطبيق يوتيوب - YouTube على نظامي Android و iOS يحصل على تحديث جديد يوفر مجموعة كاملة من الميزات والتحسينات الجديدة، تتضمن الميزات الجديدة عرض قائمة لفصول الفيديو والإجراءات المقترحة والمزيد.





فصول الفيديو

على الرغم من أن يوتيوب - YouTube طرح ميزة فصول الفيديو في شهر مايو الماضي، إلا أن الشركة تعمل على تحسين التجربة من خلال إضافة عرض قائمة، يمكنك من خلالها النقر فوق عنوان الفصل في المشغل للتبديل إليه بسرعة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تمثيل القائمة الكاملة للفصول بدقة مع معاينات الصور المصغرة في طريقة العرض الجديدة هذه.





إعادة وضع التشغيل التلقائي والتعليقات التوضيحية

يقوم تطبيق يوتيوب - YouTube بجلب زر التسميات التوضيحية مباشرة إلى واجهة مشغل الفيديو الأساسي مع هذا التحديث، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى التسميات التوضيحية، وفقًا للشركة، و أصبح تبديل التشغيل التلقائي أيضًا مكانًا بارزًا، في منتصف واجهة مستخدم مشغل الفيديو مباشرةً.





التعرف على الإيماءة

يعمل YouTube على تسهيل التبديل إلى وضع ملء الشاشة بإيماءته الجديدة. يمكنك التمرير سريعًا على واجهة الفيديو للدخول إلى وضع ملء الشاشة. وبالمثل ، فإن التمرير السريع لأسفل سيساعدك على الخروج من وضع ملء الشاشة. تغيير طفيف آخر هو القدرة على التبديل إلى وضع العد التنازلي عند النقر على الطابع الزمني في المشغل.





الإجراءات المقترحة

من خلال الإجراءات المقترحة الجديدة، سيطالبك YouTube تلقائيًا بتدوير هاتفك، على سبيل المثال عندما تشاهد مقطع فيديو أفقيًا في الوضع الرأسي ، أو التبديل إلى وضع VR عند الضرورة. على الرغم من أن البعض قد يجادل بأن هذا زائد تمامًا ، إلا أنه سيكون مناسبًا لكثير من المستخدمين وهو بالتأكيد إضافة رائعة في رأيي.



