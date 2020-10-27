ضبط شخصين لاستيلائهما على كابلات كهربائية بموقع إنشائي بمدينة نصر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم، حال إستقلالهما دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما، مُحمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من منطقة أعمال التطوير الإنشائية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة " بقصد التصرف فيها بالبيع.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم السرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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