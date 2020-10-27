ضبط شخصين لاستيلائهما على كابلات كهربائية بموقع إنشائي بمدينة نصر

Advertisements





تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم، حال إستقلالهما دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما، مُحمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية.



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من منطقة أعمال التطوير الإنشائية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة " بقصد التصرف فيها بالبيع.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





