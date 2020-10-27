ضبط إثنين لإختطافهما طالب ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى بأسيوط

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من مالك مخزن - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بغياب نجله طالب، عقب خروجه من منزلهما متجهًا لمدينة أبوتيج قائدًا مركبة تروسيكل ملكه، وعثوره على المركبة بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب 3 أشخاص- ميكانيكى -نجلى عمومة المُبلغ - جميعهم مقيمين بذات القرية محل إقامة المُبلغ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط إثنين من المتهمين.

وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الهارب فى خطف المجنى عليه ومساومة والده على دفع فدية نظير إطلاق سراحه، وقرر أحدهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططهم إستقل مركبة التروسيكل صحبة المجنى عليه وطلب منه توصيله إلى أحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوتيج وعقب وصولهما قاما المتهمان الآخران بإعتراض التروسيكل بسيارة ملاكى (مستأجرة) وأجبراه على النزول منه وإقتياده داخل السيارة وهربا، وقاموا بالإستيلاء على (مبلغ مالى، هاتف المحمول) من المجنى عليه وإحتجازه بداخل شقة بمدينة أسيوط الجديدة (مستأجرة بمعرفة الهارب) لحين مساومة والده لدفع مبلغ الفدية وتخلصهما من هاتف المجنى عليه بإلقائه بالزراعات وعقب علمهم بملاحقتهم أمنيًا وتضيق الخناق عليهم قاموا بالتخلى عن المجنى عليه بدائرة مركز شرطة الفتح.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

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