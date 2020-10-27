مدرب ميلان يرفض التعليق على حكم مواجهة روما

لم يعلق ستيفانو بيولي مدرب ميلان على الأداء التحكيمي، حيث قام بالدفاع عن تشيبريان تاتاروشانو حارس الفريق ورفض إلقاء أي لوم عليه بعد تعادل المتصدر 3-3 مع روما في الدوري الإيطالي.









وحول روما تأخره 3 مرات، أحدهما من ركلة جزاء مثيرة للجدل، ليفقد ميلان أول نقطتين خلال مشواره في الدوري هذا الموسم.









وقال بيولي: "كانت مباراة رائعة بين فريقين يفضلان اللعب بأسلوب هجومي، أشعر بالرضا عن الأداء وهذا ليس الوقت المناسب للنظر إلى ترتيب الجدول".









وأضاف: "بكل تأكيد اللاعبون غير سعداء لأنه عند التقدم ثلاث مرات فأنت تشعر بالندم (على النتيجة)، الحكم؟ لن أتحدث عنه".









وأخطأ تاتاروشانو، المنضم من أولمبيك ليون، في الهدف الأول لروما كما أنه رد الكرة التي أسفرت عن ركلة الجزاء.









وقال بيولي: "لم أجد من قبل أي لاعب لا يرتكب أخطاء حتى في أعلى المستويات، تاتاروشانو حارس مميز".









وجاءت مشاركة الحارس الروماني لأول مرة مع ميلان في اللحظات الأخيرة بعد إعلان إصابة جيانلويجي دوناروما بفيروس كورونا.









وقال بيولي: "نحن تحت رقابة قوية ونتبع التعليمات لكن بكل وضوح فإنه لا يمكن التحصن من الفيروس".









وأضاف: "الشيء المهم هو مواصلة اللعب ومنح بعض المتعة للمشجعين في هذه الأوقات الصعبة".





ولم يرغب مدرب روما باولو فونسيكا الحديث عن التحكيم وقال: "لا أعتقد أني أحتاج إلى الحديث عنه، كلنا نرتكب أخطاء في بعض الأيام".





وأضاف: "الشيء المميز أننا سجلنا ثلاثة أهداف والشيء الأقل جمالاً أننا استقبلنا ثلاثة، أعتقد أن المباراة كانت متكافئة جداً.. رد فعل الفريق كان مميزاً".