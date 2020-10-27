بعد تداول الفيديو عبر " فيس بوك "... ضبط 5 أشخاص لتعديهم علي سائق بالبحيرة

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كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجماعى " فيس بوك" يظهر فيه قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أحد الأشخاص وإجباره على الإستلقاء أرضًا ونحر " شاه " بجوار رأسه ونثر دمائها عليه وتوجيه السباب له.



بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه سائق مركبة "توك توك "، مقيم بإحدى قرى مركز شرطة رشيد بالبحيرة، وبإستدعائه وسؤاله قرر بتعرضه للواقعة منذ عدة أيام وقيام مرتكبيها 5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز رشيد بالبحيرة، ببثها على موقع التواصل الإجتماعى، وذلك على خلفية وجود خلافات بينهم، حيث قام أحدهم بإستدراجه لمنزلة بزعم رغبتهم فى حل الخلاف وديًا، إلا أنه فوجىء بقيامهم بالإشتراك فيما بينهم بمباغتته وإجباره على الإستلقاء أرضًا وتصوير مقطع الفيديو على النحو المشار إليه للإساءة إليه والنيل منه والتشهير به، فضلًا على تهديدهم الدائم له بتكرار التعدى عليه فى حال تحريره محضر بالواقعة، مما دفعه إلى عدم الإبلاغ.





عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من ضبط جميع المتهمين والذين ظهروا بمقطع الفيديو، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب المُشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

