وزير الداخلية الفرنسي يتحدث عن قرارات صعبة تتعلق بمواجهة كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، إنه يجب على باريس أن تتأهب لاتخاذ "قرارات صعبة" تتعلق بفرض إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع حالات كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

 أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، في وقت سابق، عن تسجيلها 52010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يمثل ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الحالات المؤكدة في البلاد على أساس يومي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

 

 

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