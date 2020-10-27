ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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زف أحمد حسام ميدو، بشرى سارة لجماهير الزمالك، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام الرجاء.


وأشار إلى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات جاهزا للمشاركة في مواجهة الرجاء المقبلة.


وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن محمود علاء أصبح جاهزا بنسبة 100%، حيث أنه سوف ينخرط في تدريبات الزمالك الجماعية، بداية من اليوم بشكل طبيعي.


وعلق ميدو على فوز الزمالك على الإسماعيلي اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، قائلا، "ماتم  ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي، حول إمكانية تفويت المباراة، دفع مدرب الإسماعيلي لعدم اللعب بالناشئين".

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