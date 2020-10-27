عماد الدين حسين: الإعلام المصري هو الأكثر احترافية في المنطقة العربية (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، وعضو مجلس الشيوخ، إن المجلس الأعلى للإعلام دعا أكثر من مرة بخصوص قضايا تخص الإعلام والصحافة، والاجتماع الأخير كان يمتاز بالتميز والشمولية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، أن الاجتماع تناول جميع رؤساء تحرير الجرائد ومجالس إدارات وقيادات ماسبيرو، كما أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ناقش خلال كلمته خطورة الإعلام المعادي لمصر، والرسائل السلبية التي يبثها، عبر أبواق إعلام الجماعة الإرهابية.

وذكر أن الوعي الحقيقي هو الذي يسيطر على المشهد ويتحكم فيه، موضحا أن الإعلام المعادي لمصر أمر طبيعي لأنه هذه وظيفته الأساسية.
وأضاف الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن الإعلام المصري هو الأكثر احترافية في المنطقة العربية.

وعقد المجلس مؤتمرًا لمناقشة أساليب مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية، بالأمس، بحضور رئيسي الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وعدد من رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة ومجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين.

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