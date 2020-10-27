تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسراً 7.600 نقطة ليصل إلى مستوى 5461.28 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 8.270 نقطة ليصل إلى مستوى 6028.36 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسراً 3.690 نقطة ليصل إلى مستوى 4340.29 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.06% خاسراً 2.600 نقطة ليصل إلى مستوى 4382.05 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 140.8 مليون سهم بقيمة 39 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6647 صفقة.


 وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.57%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.
 
وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 28.65%، يليه سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 6.51%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 5.71%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 30.23% يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 10.67%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.57%.

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