مقتل وزير الشباب في حكومة الحوثيين حسن زيد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل وزير الشباب في حكومة الحوثيين الانقلابية حسن زيد، متأثرا بإصابته بعد تعرضه لإطلاق نار في صنعاء من قبل مجهولين.

 

وكان الجيش الوطني اليمني التابع للحكومة الشرعية، أعلن عن مقتل وإصابة العديد من جماعة الحوثيين الإرهابية الأنقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات وغارات بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

 

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "العشرات من عناصر الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني، وغارات لطيران التحالف في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء".

 

وفي وقت سابق، أفاد مصدر عسكري يمني، بأن الحوثيين حققوا تقدماً في معارك مع الجيش اليمني في جبهة قانية شمال البيضاء، مؤكداً على سيطرة الجماعة على عدد من المواقع بينها جبل مسعودة الاستراتيجي ومواقع أخرى هامة.

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وزير الشباب حكومة الحوثيين حسن زيد جماعه ارهابية اليمن

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