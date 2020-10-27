غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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تسيطر حالة من الغضب داخل النادي الأهلي، بسبب التصريحات التي أطلقها رمضان صبحي لاعب النادي الأحمر السابق والحالي لبيراميدز.

وأطلق رمضان صبحي عدة تصريحات مثيرة بالأمس خلال تواجده بإحدى البرامج التلفزيونية والتي شن فيها هجومًا على بعض الأشخاص داخل النادي الأهلي، وفي مقدمتهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

رمضان أكد على أنه دخل في مشاداة مع مدير الكرة بالنادي الأحمر، على خلفية مشاجرته مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر، ورفضه الانصياع لقرارات مدير الكرة وتوقيع غرامة مالية عليه.

وأبدى مسؤولو النادي الأهلي استياءهم الشديد من التصريحات التي ذكرها رمضان صبحي في هذا التوقيت خاصة وأن الفريق الأحمر مرتبط بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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رياضة رمضان صبحي دوري أبطال افريقيا توقيع غرامة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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