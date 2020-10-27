مسؤولون صوماليون يفضحون علاقة قطر بحركة الشباب المتطرفة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
Advertisements

كشف مسؤولون صوماليون، علاقة قطر مع حركة الشباب، وتاريخها في تسهيل وتنظيم المحادثات معها فيما يتعلق بدفع الفدى المالية"

 

ووردت معلومات على لسان بعض المسؤولين الصوماليين علاقة قطر بحركة الشباب الصومالية المتطرفة، والدعم الذي تقدمه لها والنفوذ الذي تتمتع به داخلها، محملين الدوحة مسؤولية المشكلات التي تعيشها الصومال.

 

وقد  أشار رئيس المخابرات الصومالية السابق عبد الله محمد علي سنبلوشي إلى أنه لا "يعرف الدور القطري الحقيقي في الإفراج عن الإيطالية (رومانو)، إلا أنّ الجميع يعلم علاقة قطر مع حركة الشباب وتاريخها في تسهيل وتنظيم المحادثات معها، فيما يتعلق بدفع الفدى المالية لها مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين".

 

وكان سنبلوشي، شدد خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها، على أنّ "الدوحة تتمتع بالنفوذ داخل حركة الشباب، وأنها تقدم الدعم لها عبر طرق كثيرة، بما فيها وسطاء صوماليون أو رجال أعمال أو وكلاء يعملون في المنظمات القطرية، وأحياناً يتم ذلك عبر طرق غير رسمية".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطر صوماليون حركة شباب الصومال

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 18 ساعة

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 20 ساعة

أحدهما تعرض لإصابة قوية.. رضا عبد العال يكشف عن أفضل لاعبين في الزمالك

منذ نصف ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

07:20 ص

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

08:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه