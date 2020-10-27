مسؤولون صوماليون يفضحون علاقة قطر بحركة الشباب المتطرفة

كشف مسؤولون صوماليون، علاقة قطر مع حركة الشباب، وتاريخها في تسهيل وتنظيم المحادثات معها فيما يتعلق بدفع الفدى المالية"

ووردت معلومات على لسان بعض المسؤولين الصوماليين علاقة قطر بحركة الشباب الصومالية المتطرفة، والدعم الذي تقدمه لها والنفوذ الذي تتمتع به داخلها، محملين الدوحة مسؤولية المشكلات التي تعيشها الصومال.

وقد أشار رئيس المخابرات الصومالية السابق عبد الله محمد علي سنبلوشي إلى أنه لا "يعرف الدور القطري الحقيقي في الإفراج عن الإيطالية (رومانو)، إلا أنّ الجميع يعلم علاقة قطر مع حركة الشباب وتاريخها في تسهيل وتنظيم المحادثات معها، فيما يتعلق بدفع الفدى المالية لها مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين".

وكان سنبلوشي، شدد خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها، على أنّ "الدوحة تتمتع بالنفوذ داخل حركة الشباب، وأنها تقدم الدعم لها عبر طرق كثيرة، بما فيها وسطاء صوماليون أو رجال أعمال أو وكلاء يعملون في المنظمات القطرية، وأحياناً يتم ذلك عبر طرق غير رسمية".