التضامن: نتابع كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ المشردين (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إنه فريق التدخل السريع تم إنشائه منذ 2014 للتعامل مع المشاكل التي تحدث داخل دور الأيتام، والتعامل مع الأشخاص بلا مأوى.

وأشار "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن السوشيال ميديا تعتبر مصدر رئيسي للبلاغات التي يتدخلون للتعامل معها بهدف انقاذ المشردين، بالإضافة إلى خط ساخن للوزارة لتلقي البلاغات، إلى جانب وجود فرق متابعة على مستوى كل المحافظة.

وأوضح أن الفريق الذي يتوجه للتعامل مع الحالة مكون من مختصين نفسيين، ولا يتم نقل أحد من مكانه عنوة، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من الحالات تستجيب لهم.

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالتعامل مع البلاغ الوارد من منظومة الشكاوي الحكومية بوجود مواطن بلا مأوى يفترش أحد شوارع منطقة باكوس بالإسكندرية.

وعلي الفور تحرك الفريق وتبين أن المواطن يدعي م. 35 عامًا، ويعاني من جرح عميق ملوث بذراعه الايمن وغير قادر علي الحركة ويتحدث بصعوبة، وتم التواصل مع هيئة الاسعاف التابعة لوزارة الصحة، حيث قام طبيب الاسعاف باسعاف المواطن، وأفاد بأن الجرح ليس به غرغرينة، ولكنه يمكن أن يكون نتيجة تعاطيه لحقن الإدمان.

وفي اليوم التالي تم التواصل مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطي وتم نقله إلي مستشفي المعمورة، وبعد الكشف عليه أفاد الاطباء بأن هذا الشخص كان مدمنًا منذ فترة ويعاني من نقص شديد في التغذية، بالاضافة لضعف عام في الجسم، وبالتنسيق مع الفريق المحلي بالاسكندرية تم عمل أشعة وتحاليل بمستشفي شرق المدينة لإثبات عدم إصابته بأي أمراض، وتم إيداع الحالة بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوي.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.

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