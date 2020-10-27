رئيس برشلونة: لا أفكر في الاستقالة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
بارتوميو
بارتوميو
محمد الدمتناوي
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تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه لا يفكر في الاستقالة في الوقت الحالي، رغم مطالب أعضاء النادي بحجب الثقة خلال الفترة الأخيرة.

وقال بارتوميو، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الإثنين: "لقد وضعنا الآليات المناسبة للتصويت بحجب الثقة، واقترحنا يومي 1 و2 نوفمبر المقبل في 13 مركزا في كتالونيا وشكلنا لجنة لتحليل التواريخ".

وتابع: "لكن نظرًا للتأخير كنا بحاجة إلى حل، وطلبنا يوم الخميس الماضي بمنحنا 15 يوما لجعل الاقتراع عالميًا قدر الإمكان لكن تم الرفض ولم تقبل الجمعية العمومية التصويت يومي 15 و16 بطريقة لا مركزية".

وواصل: "رئيس الحكومة الإسبانية أصدر بالأمس حالة إنذار وفرض حظر تجول وأقام الحد الأقصى للاجتماعات إلى 6 أشخاص، لذلك أرسلنا نستفسر كيف يمكننا ضمان تصويت الأعضاء وكيف نضمن صحة 300 عامل؟"

وأكمل: "نعلم أننا نعيش في ظروف خطيرة تتطلب إجراءات استثنائية، فالفيروس يؤثر علينا وعلى النادي بالعواقب وخاصة في الأمور الاقتصادية حيث خسرنا 200 مليون يورو وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد".

وأضاف: "لدي أقصى قدر من الاحترام للأعضاء البالغ عددهم 20 ألفا الذين وقعوا على التصويت بسحب الثقة، ولم نرغب أبدًا بشل أي شيء، ويمكننا أن نكون سعداء بكيفية تطور كل شيء".

وأتم: "الاستقالة؟ حتى نحصل على إجابة من الحكومة على قرار التصويت، لن نتخذ قرارات، وسننتظر".



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رياضة رئيس برشلونة استقالة

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