أحدهما تعرض لإصابة قوية.. رضا عبد العال يكشف عن أفضل لاعبين في الزمالك

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه كان يشعر بالقلق قبل مباراة القلعة البيضاء مع الإسماعيلي، موضحًا بأن اللقاء يعد البروفة الأخيرة لمباراة الرجاء المغربي.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كنت أشعر بالقلق قبل المباراة خوفًا من تعرض لاعبي الزمالك لإصابات وهو ما حدث مع عبد الله جمعة والونش وأتمني أن يلحقوا باللقاء".

وأضاف: "الونش من العناصر الأساسية داخل القلعة البيضاء مثل أبوجبل وهما الأفضل داخل الفريق فى الفترة الأخيرة، والجميع اطمئن على مستوي الفريق قبل مواجهة الرجاء".





ويستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 1 نوفمبر المقبل.











