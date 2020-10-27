ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الزمالك إلى 71 نقطة ليحتل المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي الإسماعيلي عند 41 نقطة في المركز التاسع.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي:





1- الأهلي، 86 نقطة.

2- الزمالك، 71 نقطة.

3- بيراميدز، 64 نقطة.

4- المقاولون العرب، 53 نقطة.

5- سموحة، 48 نقطة.

6- إنبي، 48 نقطة.

7- المصري البورسعيدي، 45 نقطة.

8- الإنتاج الحربي، 43 نقطة

9-. الإسماعيلي، 41 نقطة.

10- طلائع الجيش، 41 نقطة.

11- مصر للمقاصة، 41 نقطة.

12- الاتحاد السكندري، 39 نقطة.

13- الجونة، 37 نقطة

14- نادي أسوان، 37 نقطة.

15- وادي دجلة، 35 نقطة.

16- حرس الحدود، 30 نقطة.

17- نادي مصر، 21 نقطة.

18- طنطا، 19 نقطة.



