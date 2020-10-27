إنطلاق فترة الإعداد لغزل شبين استعدادًا للموسم الجديد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق اليوم الثلاثاء فترة إعداد الفريق الكروي الأول، بنادي غزل شبين، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، الذي يضم شريف رضا، ومحمد الجمال، استعداداً للموسم الجديد من دروي القسم الثالث، الذي سينطلق نهاية نوفمير المقبل.

ومن المنتظر أن يعقد المدير الفني، جلسه مع الدكتور عبد الرحمن عفيفي، المستثمر الجديد للغزل، لمناقشة خطة المرحلة المقبلة، وتحديد متطلبات الفريق، والتعاقدات الجديدة.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني، بتجميع اللاعبين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل الحصول على راحه الجمعة، ثم خوض فترة الإعداد الفعلية بداية من يوم السبت بمشاركة اللاعبين القدامي والجدد، وعدد من الناشئين.

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