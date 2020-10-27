شاهد.. ماذا قال أردوغان لمواطن بتركيا يشتكي من عدم وجود خبز (فيديو)

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كشف الإعلامي عمرو أديب، أن أحد المواطنين في تركيا استوقف الرئيس التركي أردوغتن ليشتكي له أن منزله ليس به خبز، فرد عليه أردوغان قائلا: "اشرب شاي"، معقبا: "أردوغان بيرد على المواطن على طريقة حمادة هلال".



وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، صورة للرئيس التركي أردوغان وهو يرفع علامة رابعة بيده الإثنتين، معلقا: "عمري ما فهمت الرابعتين دول إيه، معقبا ساخرا: "النهاردة عرفت اردوغان كان يقصد إيه.. كان بيبشر أن الليرة التركية هتبقا بتمانية، بيقولهم أنا هجبكم الأرض، ووعد وأوفى"، لافتا إلى أنه لأول مرة تنهار الليرة التركية بهذا الشكل".



وأشار إلى أن أردوغان يستخدم الاقتصاد التركي في دعم الإرهاب، والمؤامرات، مضيفا أن الناس في تركيا حالتهم ضنك، معقبا: "لما تبص على الجنيه المصري أمام الدولار اللي بيطلع قرشين وينزل قرشين، ولا حد بيتكلم، ويقول ميرسي".



يريد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بكل الطرق ترسيخ حلمه باستعادة "أمجاد" الإمبراطورية العثمانية، فكلما اشتدت أزمته الداخلية، وازداد اقتصاد بلاده تدهورا، يعد شعبه باستعادة أمجاد الماضي.







ووفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز"، فإن أردوغان يسعى لمزيد من النفوذ بالمنطقة وفي أكثر من اتجاه، ولتحقيق ذلك يعقد تحالفات مشبوهة، وعلى رأسها تحالفه مع قطر.







ولا يتوانى الرئيس التركي "أردوغان" عن دعم التنظيمات الإرهابية، وأبرزها تنظيم الإخوان الإرهابي والذي تم إثبات ذلك عبر بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون.







وبحسب تحقيق أجراه مركز أبحاث في بريطانيا حول الإرهاب، فإن أنقرة والدوحة تدعمان شبكات مرتبطة بتنظيم الإخوان في أوروبا.



