شاهد.. ماذا قال أردوغان لمواطن بتركيا يشتكي من عدم وجود خبز (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الإعلامي عمرو أديب، أن أحد المواطنين في تركيا استوقف الرئيس التركي أردوغتن ليشتكي له أن منزله ليس به خبز، فرد عليه أردوغان قائلا: "اشرب شاي"، معقبا: "أردوغان بيرد على المواطن على طريقة حمادة هلال".

وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، صورة للرئيس التركي أردوغان وهو يرفع علامة رابعة بيده الإثنتين، معلقا: "عمري ما فهمت الرابعتين دول إيه، معقبا ساخرا: "النهاردة عرفت اردوغان كان يقصد إيه.. كان بيبشر أن الليرة التركية هتبقا بتمانية، بيقولهم أنا هجبكم الأرض، ووعد وأوفى"، لافتا إلى أنه لأول مرة تنهار الليرة التركية بهذا الشكل".

وأشار إلى أن أردوغان يستخدم الاقتصاد التركي في دعم الإرهاب، والمؤامرات، مضيفا أن الناس في تركيا حالتهم ضنك، معقبا: "لما تبص على الجنيه المصري أمام الدولار اللي بيطلع قرشين وينزل قرشين، ولا حد بيتكلم، ويقول ميرسي".

يريد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بكل الطرق ترسيخ حلمه باستعادة "أمجاد" الإمبراطورية العثمانية، فكلما اشتدت أزمته الداخلية، وازداد اقتصاد بلاده تدهورا، يعد شعبه باستعادة أمجاد الماضي.



ووفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز"، فإن أردوغان يسعى لمزيد من النفوذ بالمنطقة وفي أكثر من اتجاه، ولتحقيق ذلك يعقد تحالفات مشبوهة، وعلى رأسها تحالفه مع قطر.



ولا يتوانى الرئيس التركي "أردوغان" عن دعم التنظيمات الإرهابية، وأبرزها تنظيم الإخوان الإرهابي والذي تم إثبات ذلك عبر بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون.



وبحسب تحقيق أجراه مركز أبحاث في بريطانيا حول الإرهاب، فإن أنقرة والدوحة تدعمان شبكات مرتبطة بتنظيم الإخوان في أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ أقل من ساعتين

أحدهما تعرض لإصابة قوية.. رضا عبد العال يكشف عن أفضل لاعبين في الزمالك

منذ نصف ساعة

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: الإخوان يدافعون عن الليرة التركية بشكل غير مسبوق

د. بهاء حلمي يكتب: اقتصاد الجماعة الأردوغانية يواجه شبح الانهيار

بعد الأزمة الاقتصادية.. خبراء يكشفون مصير "الإخوان" في تركيا

عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ أمير قطر والرئيس التركي على الهواء

عمرو أديب عن خسارة حزب أردوغان: "اضرب في أعز ما يملك"

تامر أمين: الليرة التركية وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب دعم أردوغان للإرهاب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

07:20 ص

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

08:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه