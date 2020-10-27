الأمم المتحدة تلغي اجتماعاتها في نيويورك بسبب كورونا

ألغت منظمة الأمم المتحدة، كل اجتماعاتها في مقرها بمدينة نيويورك، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخلها.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، إلغاء الاجتماعات سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من الثلاثاء، وستكتفي المنظمة الدولية بإجراء اللقاءات عبر الإنترنت.

وجاء إجراء الأمم المتحدة، بعد اكتشاف إصابة دبلوماسي من بلد عضو في مجلس الأمن بوباء كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.



