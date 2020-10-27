رحلات مصر للطيران اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر

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أعلنت مصر للطيران عن انطلاق اليوم الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٤٢ رحلة جوية إلى كل من أثينا، بودابيست، باريس، روما، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، أنجولا، المدينة المنورة، جدة، الرياض، بغداد، ندجامينا، دوالا، موسكو، وعمان.



و٧ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٢٠٠ راكب.