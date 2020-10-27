قره باغ تعلن إصابة قائد الجيش في معارك أرمينيا وأذربيجان

تعرض وزير دفاع وقائد جيش جمهورية ا قره باغ لفريق جلال أروتونيان لإصابة قبل أيام خلال تواجده في أحد المواقع العسكرية.

وأصدر رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بإقالة وزير دفاع وقائد الجيش الفريق جلال أروتونيان بسبب تعرضه لإصابة، متمنيا له الشفاء العاجل.

ويذكر أن أروتونيان، عين بمرسوم آخر ميكايل أرزومانيان وزيرا جديدا للدفاع وقائدا للجيش، ومنحه رتبة فريق.

ويشهد إقليم قره باغ منذ شهر معارك شرسة بين القوات الأرمنية والأذربيجانية، لا تتوقف رغم إعلان الطرفين موافقتهما على أكثر من هدنة تم التوصل إليها برعاية خارجية.