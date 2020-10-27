أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على إعلان استئناف مفاوضات سد النهضة، معتبرا أن أثيوبيا تساير العملية التفاوضية ولا تتفاوض حقيقة، لافتا إلى أن إن استئناف المفاوضات هو محاولة لإنقاذ المسار التفاوضي الذي أحاطه الجمود على مدار الـ 9 سنوات الماضية.

وأشار "شبانة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن استشناف المفاوضات يأتي بعد أن حرك الرئيس الأمريكي المياه الراكدة، وألقى بحر في هذه المياه، لتتجه دولة جنوب أفريقيا لدعوة أطراف الأزمة لاسئناف المفاوضات.

وأضاف أن أثيوبيا تفتقد الإرادة السياسية التي تدفعها للوصول لإتفاق نهائي وملزم، حيث تحاول أن تظهر أثيوبيا للرأي العام أنها تتفاوض، ولكنها لا تتفاوض من أجل الوصول لإتفاق ولكن من أجل استهلاك الوقت، مستبعدا أن تخرج هذه الجولة من المفاوضات بنتيجة يعتد بها.

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قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى اليوم، إن مصر سوف تشارك في الاجتماع الذى دعت إليه جنوب إفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، وذلك بعد ما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضى.

وأوضح المتحدث الرسمي فى بيان صحفى أن هذا الاجتماع يُعقد تنفيذًا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث الذى عُقد يوم 16 أغسطس الماضى والذى كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم يُنظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد السباعي أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى إتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأعرب متحدث وزارة الموارد المائية والرى عن تقديره للجهد الذى تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذى توليه لهذا الملف الحيوى الذى يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.

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