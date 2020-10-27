موعد مباراة بايرن ميونيخ ولوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلا على حساب فريق لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وستقام المباراة بين فريق بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو في الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.





يذكر أن بايرن ميونخ قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب أتليتكو مدريد بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.



