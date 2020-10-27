موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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يواجه ريال مدريد نظيره فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق الأبيض مباراته الأولى أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب دي ستيفانو.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

يذكر أن ريال مدريد قد حقق الفوز في الكلاسيكو منذ أيام قليلة على حساب برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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