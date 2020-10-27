اسعار الدولار تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء27-10-2020 بالبنوك على استقرار

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استهلت أسعار  الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري تعاملاتها، اليوم الثلاثاء 27-10-2020، في البنوك المصرية على استقرار عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وشهدت  أسعار الدولار منذ بداية تعاملات هذا الاسبوع ارتفاعات طفيفة فقط بلغت نحو قرشا واحد وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 23-10-2020.

وافتتحت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23-10-2020 أسعارها في البنوك المصرية كالأتي:

 

سعر الدولار في البنك المركزي : 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار في امريكا سعر الدولار اليوم الثلاثاء سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان سعر الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 20 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ ثلث ساعة

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الصقر يؤكد رحيل نجم الأهلي في الفترة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الاربعاء الموافق 7-8-2019 بالبنوك المصرية

أستقرار أسعار الجنيه أمام الدولار اليوم الجمعة 16-8-2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم الأحد 18/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-9-2019 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 30 -11- 2019.. ارتفاع طفيف للعملة الأمريكية بنهاية نوفمبر

أسعار الدولار اليوم الأحد 1-3-2020 العملة الخضراء تفقد 19 قرشًا في البنوك المصرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

07:20 ص

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه