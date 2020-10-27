نجم الزمالك السابق: عودة شيكابالا مكسب كبير قبل لقاء الرجاء

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:56 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض خرج بالعديد من المكاسب بعد الفوز على الإسماعيلي.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك اطمأن على مستوي اللاعبين إلى جانب حجز تذكرة التأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومباراة الإسماعيلي ساهمت فى جاهزية لاعبي الأبيض قبل مواجهة الرجاء".
 
وأضاف: "سعيد بالمستوي الفني الذى ظهر به شيكابالا، وأيضًا محمد عبدالغني خاصة بعد تألقه فى مباراة الرجاء بعد غياب محمود علاء وأعتقد أنه سيشارك أساسي فى مباراة الفريق المغربي المقبلة".



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