مدرب ميتيلاند: علينا أن نتحلى بالثقة أمام ليفربول

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:50 ص
ليفربول
ليفربول
غدير أحمد
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علق بريان بريسك المدير الفني لفريق ميتلاند الدنماركي، عن فرصتهم فى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء المرتقب أمام نظيره ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقين مساء اليوم، على ملعب "الأنفيلد"، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من عمر مسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بريان بريسك، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "نحن بإمكاننا إحراز فارق كبير أمام ليفربول، ولذلك علينا أن نكون سعداء أولاً وقبل كل شيء بوجودنا هنا، ويمكننا إحداث فرق كبير أيضا، وسنظل نؤمن بذلك إلى أن تنتهي أحداث المباراة".

وواصل: "يبدوا أن اللقاء صعبًا حقًا، أما من ناحية أخرى أعتقد أيضًا أننا خضنا مباراة جيدة ضد أتلانتا، حيث تعلمنا بعض الأشياء التي يمكننا أخذها معنا في المباراة التالية".

واستكمل: "ليس هناك أي مباراة سهلة داخل منافسة دوري أبطال أوروبا، ولكن نأمل أن تكون هذه التجربة من الأسبوع الماضي مفيدة ".

واختتم: "نحن بإمكاننا أن نكون قادرين على التحلي بالثقة والهدوء، لا شك في أنه من الناحية الدفاعية سنضطر إلى البقاء متماسكين والعمل بجد سويًا".



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