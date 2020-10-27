الأرصاد: الطقس يشهد حالة من الاستقرار ودرجات الحرارة حول معدلاتها

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أننا نشعر بنسمات من البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لافتا إلى أن وجود ظاهرة الشبورة المائية دليل على تحسن حالة الطقس، والتي تتكون من الفجر وحتى التاسعة صباحا.



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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس لطيف على جنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

