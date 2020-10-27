سفينة ماليزية تصطدم بمنصة نفط قبالة جزيرة بورنيو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
سفينة - أرشيفية
سفينة - أرشيفية
وكالات
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اصطدمت سفينة ماليزية للدعم البحري، بمنصة النفط التي كانت تخدمها قبالة ساراواك في جزيرة بورنيو صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لخفر السواحل في ماليزيا.

 

وأصدر محمد زوبيل مات سوت رئيس وكالة ماليزيا لإنفاذ القانون البحري، بيانًا قال فيه إن السفينة دايانج توباز اصطدمت بمنصة بيرام بي النفطية بعد انقطاع سلك المرساة بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وأضاف رئيس وكالة ماليزيا لإنفاذ القانون البحري، أن أحد أفراد الطاقم غرق بعد أن قفز في البحر مع 124 آخرين تم إنقاذهم لاحقا.

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منصة نفط سفينة ماليزية اصطدام سفية ماليزية

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