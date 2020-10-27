اتحاد الكرة: لن نستطيع إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
أمل الحلفاوي
Advertisements
أوضح جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأسباب التي دفعت اللجنة إلي إلغاء الهبوط في دوري القسم الثاني والثالث والرابع بعد صدور القرار بشكل رسمي، وعدم تطبيقه على الدوري المصري الممتاز.

وقال جمال محمد على في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "لن نستطيع إلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز أسوة بالاقسام الأدنى في الأقسام الأخرى، بسبب صعوبة تقسيم الممتاز إلى مجموعتين، خاصة وأنه في هذه الحالة سنكون على موعد مع ضعف في الرعاية للممتاز".

وأشار إلى أنهم فكروا في إلغاء الهبوط في الدرجات الأدنى خاصة وأنهم وجدوا كل فريق يمتلك 46 مباراة، وهو أمر دفعهم إلى إلغاء الهبوط.

واختتم، " إقامة دوري محترفين في القسم الثاني صعب للغاية في ظل عدم وجود إمكانيات تساعدنا على تطبيقه داخل مصر".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جمال محمد علي الغاء الهبوط اتحاد الكرة

أخبار تهمك

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 16 ساعة

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 16 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة: لن نستطيع إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للسودان.. وتحرك جديد في ملف سد النهضة.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعة و 22 دقيقة

الصقر يؤكد رحيل نجم الأهلي في الفترة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:20 ص

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه