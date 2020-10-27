اتحاد الكرة: لن نستطيع إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز

أوضح جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأسباب التي دفعت اللجنة إلي إلغاء الهبوط في دوري القسم الثاني والثالث والرابع بعد صدور القرار بشكل رسمي، وعدم تطبيقه على الدوري المصري الممتاز.





وقال جمال محمد على في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "لن نستطيع إلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز أسوة بالاقسام الأدنى في الأقسام الأخرى، بسبب صعوبة تقسيم الممتاز إلى مجموعتين، خاصة وأنه في هذه الحالة سنكون على موعد مع ضعف في الرعاية للممتاز".





وأشار إلى أنهم فكروا في إلغاء الهبوط في الدرجات الأدنى خاصة وأنهم وجدوا كل فريق يمتلك 46 مباراة، وهو أمر دفعهم إلى إلغاء الهبوط.





واختتم، " إقامة دوري محترفين في القسم الثاني صعب للغاية في ظل عدم وجود إمكانيات تساعدنا على تطبيقه داخل مصر".











